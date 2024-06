Utslippstillatelsen for Johan Castberg opprettholdes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et vedtak fra 14. mai i år ga Miljødirektoratet Equinor tillatelse til utslipp av kjemikalier og avløpsvann fra produksjonsskipet med samme navn som feltet. Det var i forbindelse med at skipet, som skal bygge ut Johan Castberg-feltet 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, planlegges oppankret på en lokasjon i Klosterfjorden i Kvinneherad kommune i ti uker.

I mai fikk vedtaket en rekke klager fra flere miljø- og naturvernforbund, samt Kvineherad kommune. I sin klage mente kommunestyret at det var behov for en grundig vurdering av miljøtilstanden i fjorden.

Fredag besluttet Klima- og miljødepartementet å opprettholder Miljødirektoratets vedtak. I beslutningen står det blant annet at det er god vannutskiftning på lokasjonen slik at utslippene av kjemikalier og avløpsvann raskt vil fortynnes.

– Klagene tas ikke til følge. Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak av 14. mai 2024 om tillatelse til utslipp i forbindelse med Johan Castberg inshore fase i Klosterfjorden, heter det i vedtaket fra departementet.

