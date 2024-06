MC-fører omkom i ulykke i Rana

Ulykke skjedde på fylkesvei 810 mellom Utskarpen og Straumen i Rana kommune.

Ulykken skjedde like før klokken 20 og ble tidlig betegnet som alvorlig. Tre timer senere bekreftet politiet at MC-føreren omkom i ulykken. De pårørende er varslet.

Det er 80-sone på stedet der ulykken skjedde, skriver Avisa Nordland.

Veien ble stengt etter ulykken, men åpnet igjen like før klokken 2.30 natt til fredag. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

NRK skriver at det var én person på motorsykkelen, én person i den ene bilen og to personer i den andre bilen.

Også tidligere torsdag var det en alvorlig MC-ulykke i Nordland. Da ble to personer fløyet til sykehus med helikopter etter et sammenstøt mellom to motorsykler i et kryss i Vefsn. Det var fire personer involvert i ulykken. De andre to ble fraktet til sykehus i ambulanse.

Les også: Hunder kan bli nektet på bussen: – Mange vil velge bilen