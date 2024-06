Kan bli nektet buss for tog

Det sier Cecilie Holgersen i Norsk Kennel Klub, om hva hundeiere som reiser med hunden sin, kan risikere i perioder med buss for tog.

Pressevakt Kaja Rynning Moen bekrefter at hundeiere kan få problemer da.

– Du kan ha med deg hunden din på toget. I vanlige kupeer er det greit. Men når det er buss for tog på deler av strekningen, kan vi ikke garantere at du får reise videre med bussen. Det varierer fra busselskap til busselskap som kjører på oppdrag fra oss, opplyser Moen.

– Kan hundeeiere kontakte det aktuelle busselskapet i forkant av reisen og spørre om de kan ta med seg hunden?

– Det er vanskelig, for det er ganske mange busselskap som kjører for oss, og vi vet ikke alltid hvilket busselskap det kan bli snakk om, svarer Moen.

– 1,2 millioner

Også denne sommeren utfører Bane Nor omfattende arbeider på jernbanen, som Dagsavisen tidligere har skrevet. Det får sine konsekvenser for de reisende.

«Vi kjører buss for tog mens arbeidet pågår». Denne formuleringen bruker Vy 13 ganger på sine nettsider, for perioden fra slutten av juni til utgangen av august. Reisende på både korte og lengre reiser i Østlandsområdet og til Sverige kan bli berørt. Varigheten på de aktuelle periodene med buss for tog er fra én dag til flere uker.

Hundeeiere kan ha grunn til å være mer spente enn de fleste andre, på hva dette vil kunne innebære for dem, skal vi tro Cecilie Holgersen, avdelingsleder marked og kommunikasjon, i Norsk Kennel Klub.

– Hunden er en svært viktig del av mange nordmenns liv. Vi anslår at rundt 1,2 millioner nordmenn bor med hund i husstanden, og når vi reiser med hundene våre, har vi ikke alltid anledning til å benytte offentlig transport, sier Holgersen.

– Noen tillater ikke hund i det hele tatt, og der det er tillatt, er det en risiko for å måtte vike dersom det kommer passasjerer som er allergiske mot hund.

Det at Vy tillater hunder på toget, er Norsk Kennel Klub glad for, men…

– Det beste ville vært om man kunne vært sikker på å komme helt frem, uavhengig av om det var buss for tog på hele eller deler av strekningen, og vi ser gjerne at Vy undersøker mulige løsninger for å sikre dette, sier Holgersen.

#cfwesenberg – Så lenge vi som hundeeiere ikke er sikre på å komme dit vi skal med hunden vår, vil mange av oss velge bilen, sier Cecilie Holgersen i Norsk Kennel Klub. (CF-Wesenberg)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

– Vil velge bilen

Hun har også ideer om hvordan dette kan løses.

– Der et tog med passasjerer i flere vogner flyttes over på flere busser, kan de for eksempel se på muligheten for å ha én buss som er satt av til hundeeiere, alternativt hundeallergikere. De kan også se på hvordan flyselskapene gjør det. De kartlegger hundeallergi og passasjerer med hund ved bestilling, opplyser Holgersen.

– Så lenge vi som hundeeiere ikke er sikre på å komme dit vi skal med hunden vår, vil mange av oss velge bilen, fortsetter hun.

– Det kan kanskje være at alternativ å la hunden være igjen hjemme?

– Det vil avhenge av hvorfor man reiser og hvor lang reisen er. Norsk Kennel Klub anbefaler at man trygger reisen for både seg selv og hunden i forkant. Er det ikke mulig må man både se på om reisen er nødvendig, om man er borte så kort tid at hunden kan bli hjemme, og se på alternative transportmidler. Å bli stående igjen på et ukjent sted med hunden sin kan være en svært utrivelig opplevelse.

– Har dere forståelse for at hunder kan bli nektet adgang når det er allergikere om bord?

– Personer med allergi mot hund kan i noen tilfeller reise i samme buss. Det vil avhenge av hva man er allergisk mot – som pels, talg eller spyttkjertler. Det vil også avhenge av typen hund, og hva den bærer med av allergener. Det er ikke noe fasitsvar på dette, dessverre.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Er ikke imot dyr

Marte Øien mener det er «veldig viktig» at både allergikere og hunder får en fin ferietid, selv om hun er politisk seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund.

– Vi forventer at transportselskapene tilrettelegger for begge grupper, med informasjon til passasjerene og gode retningslinjer og rutiner, sier Øien.

– Ville det ikke vært enklere om hundene hadde blitt igjen hjemme?

– Vi er ikke imot dyr, men det er viktig å ivareta allergikerne. Transportselskapene må ivareta begge parter og finne løsninger. I dag er det ikke bra nok. Vi kan ikke ha det sånn at noen passasjerer blir møtt med at de ikke får gå om bord, for eksempel fordi det allerede er en hund om bord, svarer Øien.

– Hva risikerer allergikere av plager hvis det er en hund om bord i bussen?

– Det er individuelt, men slikt som luftveissymptomer, kløe i øyne, nese og svelg og astmatiske symptomer. Det kan være ordentlig ubehagelig.

– Er plagene verre om bord i en buss enn i et tog?

– Sitter du i samme vogn som en hund på toget, kan noen flytte seg, men du kan ikke flytte ut av bussen.

Arbeider på jernbanen flere steder, innebærer at mange reisende vil måtte bytte mellom tog og buss også i ukene som kommer. (Terje Bendiksby/NTB)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– Alternativ transport

Jofri Lunde er næringspolitisk sjef i NHO Transport, som er en bransje- og interesseorganisasjon for norske persontransportselskaper – med både buss- og taxiselskaper blant medlemmene.

– Hvordan bør busselskapene forholde seg til reisende med hunder når det er buss for tog?

– Så langt det er praktisk mulig bør det tillates at reisende kan ha med seg hunder når de reiser med buss for tog. Dette er også avtalt og praktisert av busselskapene som utfører buss for tog-tjenester på oppdrag for togselskapene. Fører- og servicehunder er alltid tillatt, svarer Lunde.

Det innebærer likevel ikke noen garanti for at alle hundeeiere får med seg hunden sin.

– Det vil være en individuell vurdering av den enkelte bussjåfør og det enkelte busselskap om hunder kan reise på den aktuelle strekningen. Allergier hos andre reisende, tilgjengelig plass og forsvarlig sikring av dyrene er eksempler på hvilke hensyn som må tas, sier Lunde.

Hundeeiere skal like fullt ikke risikere en brå slutt på turen, forsikrer hun.

– Når det ikke er mulig å ta med seg hund, får reisende tilbud om alternativ transport, sier Lunde.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

– Ekstra ventetid

På samme måte som hunder kan reise med Vy, kan de også reise med togene til Go-Ahead og SJ Norge.

– Hund kan tas med når man har bestilt plass på «Dyr tillatt» på Sørtoget. På Jærbanen kan man ta med hund/kjæledyr i alle vogner, og disse reiser gratis, opplyser Ole Andreas Skårland, pressevakt i Go-Ahead.

«Dine kjæledyr er hjertelig velkomne om bord i våre tog», skriver SJ Norge på sine nettsider.

Når det er buss for tog, kan pipa likevel få en annen lyd, i tråd med det NHO Transport opplyser.

– Dersom bussjåfør ikke tar imot dyr på grunn av allergi eller andre årsaker, skal (busselskapet) Nobina kontaktes og ordne med egen transport – taxi, sier Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge.

– Har man reservert plass for å reise med hund eller annet kjæledyr, skal Go-Ahead sørge for at disse får alternativ transport, sier Ole Andreas Skårland i Go-Ahead.

Også pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy forteller om muligheten for alternativ transport.

Men det kan forlenge reisetida ytterligere for dem som blir berørt.

«Ved alternativ transport/buss for tog, kan vi dessverre ikke garantere plass til kjæledyr. I disse tilfellene kan det bli ekstra ventetid på annen transport», skriver Vy på sine nettsider.

---

Dyr på toget

Selv om det kan være restriksjoner for hunder om bord i bussene, er det gode muligheter for å reise med dyr på toget.

Ved reiser med SJ Norge kan du ha med deg følgende dyr:

Hund, katt, fugler og gnagere i bur, små skilpadder og akvariefisk – dersom de fraktes på en forsvarlig måte.

Følgende dyr er ikke tillatte om bord i SJ Norges tog:

Insekter og andre dyr som for eksempel edderkopper og reptiler.

Vys regler er ganske like. Følgende dyr er tillatte:

Hund, katt, gnagere i bur, burfugl og små skilpadder. Du kan ta med akvariefisk så lenge de er forsvarlig pakket.

Dyr som ikke er ønsket i Vys tog:

Insekter, edderkopper, krypdyr/reptiler og amfibier.

Go-Ahead formulerer seg slik om dette:

Kjæledyr skal være i bærbart bur eller holdes i bånd og kan tas med til anvist plass.

Ombordpersonalet har rett til å avvise passasjerer ifølge med dyr, dersom medbrakte dyr er til sjenanse eller det oppstår en sikkerhetsrisiko.

Hver passasjer er ansvarlig for dyr som de bringer ombord.

Kilder: SJ Norge, Vy og Go-Ahead.

---

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)