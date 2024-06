Investorer klare til å kjøpe Trollstigen – vil ta betalt for å kjøre veien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 20. juni ble det besluttet at Trollstigen i Møre og Romsdal skulle stenges på grunn av rasfare. Manglende sikringsarbeid medfører at en av Norges mest besøkte turistattraksjoner vil være stengt ut året, skrev fylkeskommunen i en pressemelding.

Til Romsdals Budstikke forteller reiselivsgründeren Erik Berg at det er private investorer som er klare til å ta regningen dersom fylkeskommunen ikke har midlene til å ivareta veien.

– Vi kan ruste opp veien, vi kan holde den ved like og vi kan ta betalt fra dem som kjører Trollstigen. Vinn-vinn for alle parter. Vi kan lage et eget selskap som overtar Trollstigen, sier Berg.

Turistnæringen i området frykter betydelige økonomiske tap som følge av beslutningen. Flere lokale aktører har allerede opplevd avbestillinger og tapt inntekt, ifølge Dagbladet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var på befaring på Trollstigen på onsdag. Selv om det er fylkeskommunen som drifter veien, lovet ministeren å undersøke om staten hadde mulighet til å bidra til sikringsarbeidet.

