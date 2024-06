Hells Angels vant mot forsikringsselskap i Høyesterett

Bakgrunnen for saken er at forsikringsselskapet If Skadeforsikring i 2020 avsluttet forsikringsforholdet til lokalene til motorsykkelklubben Hells Angels i Helldalen i Bergen. En privatperson har de siste 25 årene leid eiendommen ut til Stiftelsen Klubbhuset, som så fremleier den til Hells Angels. Vedkommende er medlem i Hells Angels Bergen.

Begrunnelsen som ble gitt den gang, var at de «ikke tilbyr forsikring der vi har grunn til å tro at forsikringstaker/sikrede i større eller mindre grad er involvert i organisert kriminalitet».

Nå har Høyesterett avgjort at vilkårene for å nekte å fornye avtalen ikke var oppfylt.

– Etter forsikringsavtalelovens paragraf 3–5 andre ledd kan selskapet bare nekte å fornye en løpende forsikringsavtale dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Denne bestemmelsen må tolkes slik at det må foreligge forhold av betydning for den aktuelle forsikringsrisikoen avtalen representerer, eller forhold som for øvrig har betydning for gjennomføringen av forsikringsforholdet, skriver Høyesterett i en pressemelding.

Det fastlås videre at oppsigelsen ikke kunne begrunnes med forsikringsselskapets manglende generelle tillit til forsikringstakeren, vurderinger av sitt samfunnsansvar eller egne forretningsmessige ønsker.

If Skadeforsikring har tidligere tapt saken i to rettsinstanser, men valgte å anke saken til Høyesterett. Med denne avgjørelsen forkastes anken, og If Skadeforsikring dømmes til å betale 250.000 kroner i sakskostnader til huseieren.

