Google skal tilby nynorsk skriveprogram

– Dette er en stor seier for elever og alle som skriver på nynorsk i Norge. Nynorsk vinner fram som et hverdagsspråk for alle, sier leder Peder Lofnes Hauge i Noregs Mållag og påtroppende leder Sebastian Natvik i Norsk Målungdom i en pressemelding.

Nesten én av fire grunnskoler bruker i dag skriveprogram fra Google til skolearbeid.

– En hel generasjon elever har gått gjennom grunnskolen uten nynorsk skriveprogram. Det sier sitt om hvor viktig det var at Stortinget endelig satte ned foten og krevde at skriveprogram i skolen skal være på nynorsk og bokmål, sier Hauge.

