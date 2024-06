Aktor ber om ti måneders fengsel for Lysglimt Johansen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aktor ber om at 30 av dagene er betinget fengsel, skriver NRK.

Lysglimt er tiltalt for hatefulle ytringer mot muslimer, jøder og homofile, i perioden 2017 til 2021. Ytringene har han kommet med på tidligere Twitter, Tiktok, Instagram og videotjenesten Bitchute.

Han er også tiltalt for Nav- og forsikringsbedrageri.

52-åringen fra Fredrikstad er tiltalt for å ha svindlet til seg 665.000 kroner i dagpenger fra 2017 til 2019 ved å gi uriktige opplysninger til Nav, samt for forsikringsbedrageri mot DNB.

Tidligere har Lysglimt sagt at han ikke kjenner seg igjen i tiltalen over hodet, og at han ikke hater noen.