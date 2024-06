Strømstøtten er for raus, mener NVE

«Svært sjenerøs» er ordene direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat bruker for å beskrive ordningen, ifølge Teknisk Ukeblad. Staten betaler 90 prosent av prisen over 73 øre.

Han støtter forskningsleder for energiomstilling Sverre Alvik i DNV, også kjent som Det Norske Veritas, som har tatt til orde for at ordningen er for raus. Alvik mener strømstøtten bør avvikles.

– Vi forholder oss til at dette er et politisk spørsmål og noe som er besluttet av Stortinget, men det er alltid forstandig å vurdere hvordan ordninger fungerer, sier Lund.

– Prissignaler virker ikke

Slik ordningen nå fungerer, får folk mindre insentiv til å energieffektivisere eller installere solcellepanel, ifølge NVE-sjefen.

– Omleggingen av ordningen til å gjelde hver enkelttime og ikke bare for gjennomsnitt av måneden forsterker denne virkningen, sier Lund til TU.

– Det er også et uheldig at prissignalene ikke virker i situasjoner med effektutfordringer og press på kraftsystemet. Så må dette veies mot hensynet til å gi folk vern mot høye strømpriser. Det er en politisk avveiing, sier Lund.

Har gitt regjeringen beskjed om uheldige virkninger

Både NVE og Reguleringsmyndigheten for energi har gitt tilbakemelding om dette til regjeringen.

Men verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil være med på å vrake ordningen.

– Folk skal aldri trenge å frykte at strømprisen blir så høy at den knekker familieøkonomien, sier energipolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun mener mange faktisk har blitt flinkere til å energieffektivisere og viser til at strømforbruket gikk ned med 6,5 TWh i Sør-Norge i 2022.

