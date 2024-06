Orkla går til ny sak for retten til «Stratos-blå»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) konkluderte i mars at Orkla ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk av blåfargen på sjokoladeemballasjen. Dette ønsker nå Orkla å få overprøvd, skriver E24.

– Ja, Oslo tingrett har slått fast at Stratos-blå er et innarbeidet varemerke. Dermed er det også grunnlag for varemerkeregistrering, skriver kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionery & Snacks Elisabeth Aandstad Ekheim til avisen.

Saken, som går i søksmåls form, er berammet ved Oslo tingrett i november. Får Orkla gjennomslag, vil de kunne sikre «Stratos-blå» som et beskyttet varemerke.

Det er Orkla-eide Nidar som produserer Stratos. Mondelez-eide Freia produserer melkesjokolade Boble. Orkla fikk i begynnelsen av juni medhold da Oslo tingrett slo fast at emballasjen på Freias Boble-sjokolade var et inngrep i Nidars varemerkerett for Stratos.

Freia-eier Mondelez varslet allerede dagen dommen falt at de kom til å anke den videre til lagmannsretten. Freia har også solgt Boble i butikkene som normalt. Det planlegger de å gjøre fram til tvisten er rettskraftig avgjort.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)