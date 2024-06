Lovendring: Blir lettere for ukrainere å jobbe som bussjåfør i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et nytt unntak i yrkestransportloven skal bidra til at flere kommer rakst ut i arbeid som sjåfør, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

De midlertidige endringene i yrkestransportloven åpner for at fordrevne fra Ukraina kan få kjøreseddel for buss dersom de fremlegger politiattest fra hjemlandet. Endringene innebærer midlertidig unntak fra hovedregelen om fire års botid i Norge.

EU-borgere har kunnet få jobb som bussjåfør i Norge umiddelbart, men det har ikke vært mulig for ukrainere, som ikke er EU-medlemmer og har møtt krav om fire års botid i Norge.

I fjor kom Arbeids- og inkluderingsdepartementet med forslag om å gi midlertidig dispensasjon fra botidskravet. Samferdselsdepartementet sendte også på høring et forslag om å godkjenne den ukrainske bussjåførutdanningen i større grad enn tidligere.

– Bransjen trenger flere sjåfører. Derfor er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at sjåfører med tilstrekkelig kompetanse fra hjemlandet kan kjøre buss i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

