KLP dropper investeringer i selskap knyttet til Gaza-krigføring

– I tillegg foreligger det anklager mot Caterpillar om at utstyr levert av dem er brukt i krigføringen i Gaza etter 7. oktober i fjor. Ettersom selskapet i lys av den pågående situasjonen ikke kan forvisse oss om at de foretar seg noe, velger vi å utelukke selskapet, sier Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Hun sier at KLP har vært i dialog med amerikanske Caterpillar over lang tid, men at svarene de fikk fra det amerikanske selskapet, ga liten troverdighet.

KLP og KLP-fondene eide aksjer og obligasjoner for 728 millioner kroner i selskapet inntil 17. juni.

