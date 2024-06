Regjeringen etablerer beredskapslager for korn

Beredskapslager er viktig for norsk matsikkerhet i en eventuell krisesituasjon. Etter planen skal beredskapslager tilsvarende tre måneders forbruk av mathvete være på plass innen 2029, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding

– Beredskapslagring av korn har vært en viktig sak for regjeringen. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har både i opposisjon og posisjon jobbet for å få beredskapslager på plass, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Regjeringen har utformet en avtale hvor staten skal eie kornet, mens kommersielle aktører i kornbransjen skal lagre og ta vare på kornet.

De fire aktørene som har fått kontrakt på å lagre korn med oppstart i 2024 og 2025, er Norgesmøllene AS, Fiskå Mølle AS, Strand Unikorn AS og Lantmännen Cerealia AS. Det totale volumet er 30.000 tonn.

For å gi forutsigbarhet både for staten og aktørene som skal stå for lagringen, er kontraktene på 25 år. Til høsten skal det lyses ut nye kontrakter med oppstart i 2026, 2027, 2028 og 2029. Ifølge regjeringen skal lagrene bygges opp med 15.000 tonn i året til 82.500 tonn.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)