Norge gir 394 millioner kroner FNs menneskerettighetsarbeid

– Krig, autoritære regimer og sult truer folks rettigheter. Det er viktigere enn noen gang å støtte FNs arbeid for å sikre menneskerettighetene, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

OHCHR overvåker og dokumenterer brudd og støtter land med å overholde menneskerettighetene.

Av de 394 millioner kronene går 388 millioner til kjernestøtte, mens 6 millioner går til å støtte to av organisasjonens fond – et for urfolk og et for torturofre.

