Mann dømt til tolv års fengsel for å ha drept leieboeren sin i Haugesund

Mannen erkjente i retten straffskyld for drapet. Leieboeren ble 14. august i fjor funnet død i en leilighet, men ifølge tiltalen ble mannen drept 1. august – to uker tidligere.

Dommen ble avsagt av Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag.

Den dømte mannen har forklart at det skjedde i forbindelse med en krangel. Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, har tidligere sagt at hans klient hevdet at han handlet i nødverge, men samtidig innrømmet at han gikk for langt.

– Det var som forventet. Han har tilstått dette, sier forsvareren til VG.

Mannen, som leide ut et rom til 60-åringen, dømmes også til økonomisk erstatning for 60-åringens datter og sønn.

Offeret hadde over 80.000 kroner i kontanter på soverommet da han ble drept, og nær 27.000 kroner av disse ble funnet på tiltalte da han ble pågrepet. I løpet av de to ukene før offeret ble funnet, skal utleieren ha brukt nesten 54.000 kroner av leieboerens penger.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)