Turbuss har kjørt av veien i Hadsel

Politiet i Nordland meldte først om hendelsen klokken 16.23 mandag.

Bussen har kjørt av veien på E10 ved Hattnes.

– Bussen ligger helt av veien, men på grunn av mange turister i buss som skal ut, er veien nå stengt for å gjøre det trygt for alle, skriver politiet på politiloggen.

Operasjonsleder Remi Johansen opplyser til pressen at det er sagt at det er 44 passasjerer på bussen, men at antallet ikke er bekreftet. Det er vanskelig å få alle ut.

Det er foreløpig ikke kjent om noen er skadet.

– Redningshelikopter sendes til stedet, all den tid man ikke har oversikt over om noen er skadet i bussen, skriver politiet.

