Telenor endrer konsernledelsen etter at toppleder døde

– Det er med stor sorg vi er blitt informert om at Jørgen Rostrup, leder for Telenor Nordics, har gått bort skriver Telenor i en børsmelding mandag morgen.

Rostrup var i Asia for å delta på et styremøte da han døde av et illebefinnende lørdag ettermiddag.

– Jørgen har vært et svært viktig og sentralt medlem av toppledelsen i Telenor i mange år og har vært en god kollega og en kjær venn for meg personlig. Det er vanskelig å forstå at han nå er borte. Tankene mine går til familien og nære venner, og jeg deler sorgen deres, sier konsernsjef i Telenor Group, Sigve Brekke.

Jon Omund Revhaug er fra i dag konstituert konserndirektør og leder for Telenor Nordics. Han kommer fra stillingen som COO i Telenor Norden, med ansvar for teknologi, IT og fellestjenester i Norden.

