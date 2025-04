Dette er Donald Trumps toll-grep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nå sitter vi og finregner og ser gjennom det som har kommet. Men det er åpenbart at dette er alvorlig for verdensøkonomien, og det er kritisk for Norge, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

– Det vi kan med første øyekast, er 20 prosent toll mot EU, og minst 10-15 prosent mot Norge. Det har stor betydning, fordi vi sender også mye eksport til EU. Så det vil også påvirke oss. Dette er en alvorlig dag, legger hun til.

USA innfører i tillegg 10 prosent toll på varer fra Svalbard og Jan Mayen.

Oversikten over tollsatser på de ulike landene er publisert i et innlegg på X-profilen til Det hvite hus. USAs nye tollsatser trer i kraft 5. og 9. april, opplyser Det hvite hus, ifølge nyhetsbyråene AFP og Reuters.

Uroen knyttet til Donald Trumps varslede tollplan har vært stor, og den amerikanske presidenten har selv utropt onsdag 2. april som «frigjøringsdagen».

I forkant av kunngjøringen var det varslet at USA ville innføre omfattende tollsatser. Trump bekreftet blant annet at det blir innført toll på utenlandske biler.

Urolig på børsen

Frykten for handelskrig og hvordan tollsatsene kommer til å slå ut på verdensøkonomien har ført til noen urolige dager på verdens børser denne uken.

Donald Trump bekrefter at han skal undertegne en presidentordre om såkalt gjensidig toll som vil gjelde for land over hele verden. Og Norge er altså på listen, med 15 prosent, skriver NTB.

– Gjensidig. Det betyr at hvis de gjør det mot oss, gjør vi det samme mot dem. Helt enkelt. Det kan ikke bli enklere enn det, sa Trump onsdag kveld norsk tid.

---

Løftene om mer toll er en videreføring av Trumps politikk da han var president første gang, fra 2017 til 2021. Den gang hevet han tollen på solceller, stål, aluminium og de aller fleste varer importert fra Kina. Han kalte seg selv «Tariff Man» – tollmannen. (NTB)

---

Presidenten har lenge varslet at han vil innføre slike tollsatser.

Ifølge presidenten er USA blitt utnyttet økonomisk av andre land i mange tiår.

– USA har blitt ranet, herjet, voldtatt og plyndret av nasjoner både nær og fjern, av både venner og fiender, sa Trump.

– Vi vet ikke så mye ennå

Dagsavisen snakket med næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) tidligere onsdag kveld, før Trumps kunngjøring.

– Vi vet ikke så mye om hva dette vil innebære ennå. Det viktigste er å pleie vennskapet vi har med våre allierte, men også snakke godt med USA. Hvorfor? Fordi dette handler om tusener av arbeidsplasser i Norge. Hver femte bedrift i Norge er avhengig av eksport. Vi er en liten økonomi, og tilgang på markeder er avgjørende. Vi er avhengig av tilgang til EUs indre marked, men også av USA. Vi er nødt til å stå opp for en regelbasert handel, sa Myrseth da.

Saken er oppdatert

