Jonas mer populær enn Erna i urolige tider

– Det er hyggelig, og et ansvar jeg kjenner på. Jeg tar det som et uttrykk for at flere mener Arbeiderpartiet styrer trygt i en urolig tid, er Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støres kommentar til undersøkelsen som NorgesBarometeret har gjort for Dagsavisen.

Den viser at 46 prosent av norske kommunepolitikere, uavhengig av politisk farge, mener han er den lederen de stoler aller mest på i en krisetid. Han slår den tidligere så trygge og stødige «pandemi-statsministeren» Erna Solberg (H) med klar margin (28 prosent), med Frp-leder Sylvi Listhaug på tredjeplass (14 prosent).

– Det kaller på hardt arbeid fremover. Arbeiderpartiet er på jobb er å sikre Norges interesser i en verden som nå er mer uforutsigbar, fortsetter Støre, som torsdag åpner Aps 20. landsmøte i Folkets Hus.

Dagene var talte

For noen måneder siden trodde mange at Jonas Gahr Støres dager som Ap-leder var talte, og at dette 20. landsmøtet kom til å bli det møtet der partiet skiftet ham ut med en ny leder. Men etter Sp-exit, Stoltenberg-comeback og Norgespris på strøm, er Støres posisjon i partiet nå sterkere enn noen gang, viser tallene i undersøkelsen blant landets lokalpolitikere. Over 1000 av disse har svart på spørsmålet: «Hvem mener du har de beste forutsetningene til å lede landet i krisetider?» svarte hele 97 prosent av Aps egne lokalpolitikere at Støre har de beste forutsetningene for å lede landet i en urolig tid.

92 prosent av Høyre-politikerne mener at Erna fortsett er stjerna, men hun får altså et lavere tall enn Støre får blant sine egne.

I Frp mener 86 prosent at Listhaug er den beste til å styre landet i en krisetid. Et høyt tall, det også, men i popularitet blant sine egne kommer Listhaug på tredjeplass også her.

Av de totalt 1081 kommunestyrerepresentantene som svarte, var det 12 prosent som ikke ville ha noen av de tre til å styre landet i en krisetid. Undersøkelsen ble sendt til et utvalgt på totalt 8167 lokalpolitikere, og ble utført i perioden 20.-26. mars i år. Feilmarginen er på 2,8 prosent.

Kommer godt ut

Valgforsker Johannes Bergh kan ikke annet enn å slå fast at Jonas Gahr Støre kommer «veldig godt ut» i denne undersøkelsen, og det akkurat i det partiet går inn i en viktig landsmøtehelg, den siste før stortingsvalget til høsten.

– Dette reflekterer endringer vi har sett i andre målinger, at Støre har fått en mer positiv vurdering i befolkningen generelt. Kommunestyrepolitikere er jo enda mer styrt av hvilket parti de tilhører, og vi ser det er en klar sammenheng mellom hvilket parti de tilhører og hva de mener om Støre, sier Bergh til Dagsavisen.

– Solberg og Listhaug må jo også «dele plassen» på borgerlig side, mens på rødgrønn side er det bare en statsministerkandidat. Det er en fordel for Støre. Men selv om man tar dette forbeholdet, så er dette veldig gode tall for Støre, mener valgforskeren.

Solbergs helsekrise

Erna Solberg var jo tidligere den som slo Støre i statsministermålinger og ble hyllet for sin ledelse av landet i krisetider. Hun var statsminister under pandemien (2020-2022), og særlig den første koronavåren 2020 mente folk hun håndterte denne internasjonale helsekrisen svært godt.

– Her har det skjedd en endring. Solbergs posisjon var jo veldig, veldig sterk i norsk politikk, spesielt like før kommunevalget i 2023 og aksjeskandalen. Denne sterke posisjonen handlet jo nettopp om trygg styring og det å ta ansvar i krise, sier Bergh.

Fra Høyres informasjonsavdeling får Dagsavisen onsdag vite at Solberg selv ikke har mulighet til å kommentere denne undersøkelsen.

Mistet tillit

Støre overtok som statsminister på slutten av pandemien, og gikk rett ut i en turbulent tid med strømkrise, dyrtid og krigsutbrudd i Ukraina. I stedet for at folk samlet seg rundt statsministeren i en krisetid, sank Aps oppslutning som en stein på meningsmålingene.

Bergh tror rett og slett dette skyldtes at folk ikke var fornøyde med den måten Ap/Sp-regjeringen håndterte disse krisene på.

– Det ble blant annet mye misnøye rundt strømpolitikken, og Ap mistet etter hvert tillit som styringsparti. Denne siste våren er det som om Ap og Støre har tatt tilbake styringen, og vist handlekraft og lederskap, mener Bergh, og legger til:

– Dette har blitt en fortelling om at Støres posisjon egentlig var truet internt i partiet, men at han nå har styrket sin posisjon med ny regjering og at han hentet inn Stoltenberg. Det er sånn sett et uttrykk for at han har stått i stormen og vært leder i en vanskelig tid.

Forsvar og krigsfrykt

Øystein S. Moen, som er daglig leder i NorgesBarometeret, mener Støres gode tall i stor grad skyldes at han har fått vist hva han kan når det er internasjonal krise. Den tidligere utenriksministeren styrer nå landet i en krise som handler om internasjonal politikk og økonomi, forsvar, krigsfrykt og Donald Trump som president i USA.

Solberg styrte landet i en helsekrise som riktignok var internasjonal, men som handlet mye om hvordan hun håndterte pandemien nasjonalt.

– Jeg tror folk tenker litt annerledes om kriser enn de gjorde under pandemien. Da var det det nasjonale som var utslagsgivende. Svært mange har nok nå fått et godt inntrykk av Støre som en statsleder som skjønner seg på internasjonal politikk og har kontakter internasjonalt, sier Moen til Dagsavisen.

Kunne bare velge tre

Peter Egge Langsæther er postdoktor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er enig i at Støres gode tall handler om at krisen er internasjonal.

– Da er det ikke helt unaturlig at en person med lang erfaring som utenriksminister, som var populær i den rollen, som får med seg en tidligere Nato-leder og statsminister som også åpenbart er kompetent, kan bidra til at flere mener Støre er best til å styre landet i krisetid, sier Langsæther til Dagsavisen.

– Hadde spørsmålet derimot blitt stilt midt under pandemien, da Solberg fremstod som en styredyktig leder, og Høyre var kjempepopulære, ville kanskje resultatene sett annerledes ut. Det er også en mulighet for at det hadde blitt andre resultater før Sp gikk ut og Stoltenberg kom tilbake, mener han.

Han knytter et par kritiske kommentarer til undersøkelsen. Han utelukker ikke at resultatene ville blitt annerledes om kommunestyrerepresentantene hadde kunnet velge mellom flere partiledere, som Sps Trygve Slagsvold Vedum, SVs Kirsti Bergstø, Venstres Guri Melby eller Rødts Marie Sneve Martinussen.

– Hvis folk som var politisk uenig med representanten likevel mente at denne personen var mest egnet til å lede landet i krisetider, ville det vært mer interessant. Tar man venstresiden som et eksempel her: Hvis partilederne fra Sp og SV også var alternativer, kan man tenke seg at disses lokalpolitikere likevel kunne valgt Støre. Men det vet vi ikke, fordi spørsmålet åpner ikke for det, sier statsviteren

Han peker også på færre Frp-ere har svart i undersøkelsen.

– Dersom venstresiden har flere representanter som har svart, eller som sitter i kommunestyrene, vil jo også venstresidens representant får mer støtte.

