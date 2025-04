Det er trygt å føde på sykehuset

Debatten om hjemmefødsel går høyt etter flere tilfeller der barn har dødd i hjemmefødsel uten helsepersonell til stede har blitt kjent. Flere tar nå til orde for å forby denne typen hjemmefødsel.

Det er lett å si seg enig. For første gang i menneskets historie kan kvinner føde barn med tilnærmet ingen risiko for eget liv og helse. Likevel velger flere kvinner å føde hjemme, uten jordmor til stede. Slik setter de både sitt eget og barnets liv i fare.

Når alternative funksjoner skal erstatte profesjonelle jordmødre og et effektivt helseapparat, er vi over i kvakksalveriet.

Fenomenet kan trolig langt på vei tilskrives halvsannheter, romantisering av «det naturlige» og direkte løgner i sosiale medier. Det finnes sammenheng mellom anti-vaksinetankegangen og denne trenden mot at flere velger å føde hjemme. Det rapporteres om tilfeller der den fødende har en såkalt doula, en slags åndelig fødselsveileder, til stede – men ingen jordmor.

Mange vil kanskje ha en – innbilt eller reell – positiv effekt av å få hjelp av en doula under svangerskap og fødsel – men når en slik funksjon skal erstatte profesjonelle jordmødre og et effektivt helseapparat, er vi over i kvakksalveriet.

Andre argumenterer for at et forbud mot hjemmefødsel vil virke mot sin hensikt. At flere velger å føde hjemme skyldes gjerne dårlige opplevelser fra tidligere fødsler på sykehus eller i andre møter med helsevesenet, heter det. Mange ville også føde med jordmor til stede hjemme om det var en mulighet gjennom helsevesenet. Derfor bør det offentlige helsevesenet tilby hjemmefødsel med jordmor, i tillegg til tettere oppfølgning av jordmor underveis i svangerskapet, lyder argumentet.

Les også: Det vil være en fallitterklæring å bevæpne politiet, mener Dagsavisen

Dette er, som det aller meste, at kostnadsspørsmål – men ikke bare. Vi har etter hvert mangel på arbeidskraft i Norge. I en slik situasjon er det ingen god løsning å båndlegge jordmødre til flere hjemmefødsler.

Det offentlige helsevesenet i Norge skal ha en fødselshjelp i verdensklasse. «Problemet» i dette spørsmålet er at det allerede er på plass. Ubehagelige opplevelser skal selvsagt tas på alvor. Men det er en dårlig idé å bruke samfunnets knappe fellesressurser på å bøte på et problem som i alle fall delvis er skapt av uvitenhet i sosiale medier.

Heller enn å gjøre det til en rettighet og føde hjemme på fellesskapets regning, bør vi forsøke å overbevise dem det gjelder om at det å føde på norske sykehus er så trygt som det er mulig å gjøre en så risikabel øvelse som å sette nye mennesker til jorden. Om det ikke fungerer, må vi vurdere å forby hjemmefødsler.

Les også: Skal byrådet nedprioritere Østkanten på utdanning også?