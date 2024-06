Klima- og miljøministeren møtte Bidens klimautsending

USA og Norge står sammen om å fremme økt innsats for klimaet og for å bevare regnskogen. Det var oppsummeringen etter møtet, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– For at verden skal begrense global oppvarming til 1,5 grader må vi kutte utslipp raskt. For at vi skal nå klimamålene er det helt nødvendig at de store landene kutter sine utslipp raskere, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

President Joe Bidens rådgiver for internasjonal klimapolitikk, John Podesta, sier han setter pris på USAs sterke samarbeid med Norge i klimaarbeidet, inkludert som grunnleggere av Leaf-koalisjonen.

Gjennom Leaf-koalisjonen står USA, Norge og Storbritannia sammen om å mobilisere finansiering fra næringslivet til skogbevaring. Initiativet er verdens største samarbeid mellom offentlige og private aktører for å stoppe tropisk avskoging.

Podesta er i Norge i forbindelse med regnskogskonferansen Tropical Forest Forum.

