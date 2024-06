Frifunnet forretningsmann får millionerstatning fra staten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Larsen fikk i Gulating lagmannsrett medhold i store deler av sitt erstatningskrav mot staten, opplyser Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– Vi er svært tilfreds med at lagmannsretten avviste statens argumentasjon om at man uten videre skal miste retten til erstatning fordi man har benyttet seg av sin rett til å ikke forklare seg for politiet, sier advokat Anders Brosveet, som representerer Larsen i søksmålet mot Statens sivilrettsforvaltning sammen med advokat Erik Ulvesæter.

Krevde 900 millioner kroner

I domsslutningen går det fram at Larsen er tilkjent en erstatning på 8,6 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrenter. I tillegg er Larsen tilkjent 150.000 kroner i oppreisning og 3,7 millioner i erstatning for sakskostnader. Larsen krevde opprinnelig totalt 900 millioner kroner da saken gikk i Oslo tingrett i 2020, skriver E24.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

– Vi må nå gå nøyere gjennom dommen sammen med Larsen for å vurdere om noe av dette bør bringes videre til Høyesterett, eller om tiden er moden for å sette punktum for en prosess som har vart i mer enn 20 år, sier advokatene.

– Tunnelsyn

Politiet startet etterforskning av Larsen allerede i 2005 for mistanke om skattesvik og utroskap. Han ble tiltalt i 2011, og da Bergen tingrett behandlet saken i 2013 ble han dømt til fem års fengsel, hvorav halvparten betinget. Dommen ble anket og i 2016 ble han frifunnet.

– Den uberettigede forfølgelsen av hele vår oljeforretningsvirksomhet over 15 år har vært meningsløs, fylt av tunnelsyn, manglende kvalitetssikring, manglende fakta og juridisk grunnlag, sier Larsen selv til E24.

