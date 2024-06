Brenna mottok utredning om negativ sosial kontroll

– Det er en grunnleggende verdi i Norge at alle skal leve frie, trygge liv, uten å bli utsatt for negativ sosial kontroll, vold eller tvang. Slik er det ikke i dag. Vi vet at mennesker, spesielt unge kvinner, blir utsatt for dette i uakseptable former, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Lovutvalget har sett på de juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll og om rettsvernet for utsatte er godt nok, eller om det er behov for endringer i lovgivningen.

– Jeg er åpen for alle gode forslag for at ingen skal måtte leve et liv i frykt og ser fram til å sette meg inn i denne utredningen, sier Brenna.

Utvalget har blant annet sett på om æresmotiv bør tas inn som et straffeskjerpende moment i lovverket, og hvordan man kan hindre at barn utsettes for ufrivillig utenlandsopphold.

– Jeg mener vi har kommet fram til viktige avklaringer og forslag som vil styrke rettsvernet for barn og unge. Blant annet kommer vi med konkrete forslag til endringer i straffeloven og barnevernsloven, og avklaringer knyttet til begrepet negativ sosial kontroll, sier utvalgets leder Henriette Sinding Aasen.

Utredningen sendes på høring. Etter planen kommer en handlingsplan mot negativ sosial kontroll våren 2025.

