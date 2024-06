Flytoget vil til Kristiansand

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er absolutt et marked for persontrafikk mellom Oslo og Kristiansand. Vi ønsker å ha flere ben å stå på, sier leder for nye forretningsområder Johannes Larsen i Flytoget til Fædrelandsvennen.

Ruten skal etter planen omfatte flere daglige avganger på strekningen Oslo S–Kristiansand, med av- og påstigning på alle stopp. Det er planlagt sju daglige avganger mandag til fredag, tre avganger lørdag og fem avganger søndag.

Den foreløpige planlagte oppstartsdatoen er 12. desember 2027.

– Det er mye persontrafikk på strekningen mellom Oslo og Kristiansand. Det ser vi på de kommersielle rutene med buss og tog, og på det statlige tilbudet med tog. I 2027 kommer den første muligheten til kommersiell togdrift i Norge, det vil vi være med på, sier Larsen.

