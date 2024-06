Erna Solberg: – Hamas er problemet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hamas er det store problemet for å skape en fredelig løsning mellom de palestinske områdene og Israel, og få til den tostatsløsningen som vi trenger, sa hun da hun talte landsmøtet til Unge Høyre lørdag formiddag.

Hun mener mange på venstresiden tar for lett på denne erkjennelsen, men tar også tydelig avstand fra Israels krigføring.

– Det er helt urimelige reaksjoner. Det er ikke proporsjonalt å drive den massive krigføringen som Israel gjør, med så mange sivile tap, sa Høyre-lederen, og la til:

– Det betyr ikke at vi ikke er kritiske til Hamas eller at vi har glemt at Hamas er kilden til hele denne krigen.

Minst 37.551 palestinere er drept på Gazastripen så langt i den 260 dager lange krigen, noe som i gjennomsnitt tilsvarer 144 hver eneste dag. I tillegg er 85.911 såret.

Opplysningene om drepte og sårede kommer fra helsemyndighetene på Gazastripen, og er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men tallene anses for å være troverdige av FN og andre hjelpeorganisasjoner.

