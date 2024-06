Boligbrann på Holmlia i Oslo er slukket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi driver med etterslukningsarbeid på stedet og kommer vil å være der utover dagen. Vi har også satt i gang en hjullaster for å lettere komme til de stedene hvor det fremdeles er mye varme, sier vaktkommandør Rune Elstad i Oslo brann og redning til NTB.

Brannen i Asperudveien startet som en garasjebrann, men spredte seg deretter til en bolig tilknyttet garasjen.

– Det er flere som har evakuert seg selv. Det er fare for spredning til tre tilstøtende bygg, fortalte operasjonsleder Bjarne Pedersen til NTB like etter at brannen brøt ut.

Den første meldingen om brannen kom klokken 1.50. Politiet skrev til pressen at to av boligene hadde blitt totalskadd.

Klokken 3.10 brant det fremdeles godt i de to boligene, og brannvesenet var til stede med 14 brannbiler for å hindre at brannen ikke skulle spre seg.

28 personer evakuert

Innsatsleder Odd Rusten fortalte at de totalt hadde evakuert 28 personer etter brannen.

Det er ikke meldt om alvorlige skader eller savnede personer etter brannen.

Rusten sa til NTB at to personer fikk i seg litt røyk, men at de ikke behøvde videre oppfølging av helsepersonell.

Brannvesenet koblet også ut strømmen i området.

– Dette er normal prosedyre ved alle boligbranner, sa vaktkommandøren i Oslo brann- og redningstjeneste.

Andre store brannen på ett døgn

Bilder fra brannen viste kraftige flammer i flere bygninger.

Dette er den andre store brannen på Holmlia i løpet av ett døgn. Natt til fredag brant det kraftig i flere biler. Holmlia ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Politiet mistenker at bilbrannene var påsatt, men har ikke uttalt at de mistenker det samme i forbindelse med boligbrannen natt til lørdag.





