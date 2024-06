Thor Heyerdahls urne satt ned i Larvik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seremonien ble ledet av biskop Atle Sommerfelt. De tre barna til Thor Heyerdahl – Bettina, Marian og Thor jr. – framførte minneord for sin far, opplyser Larvik kommune.

Energiminister Terje Aasland (Ap) deltok i seremonien som representant for regjeringen.

I år er det 110 år siden Thor Heyerdahl ble født, 6. oktober 1914 i Larvik.

Han døde 87 år gammel 18. april 2002 i den italienske byen Colla Micheri, hvor hans urne ble satt ned på familiens gods.

Det var tidligere ordfører i Larvik kommune, Øyvind Riise Jenssen, som tok initiativ til å få urnen til et nytt gravsted ved Larvik kirke, skriver NRK.

Eventyreren Thor Heyerdahl er kjent over hele verden. Han ble for alvor kjent gjennom ekspedisjonen med den håndbygde flåten Kon-Tiki i 1947. Han seilte 8000 kilometer over Stillehavet fra Sør-Amerika til Tuamotuøyene.

Han dokumenterte ekspedisjonene sine gjennom film og vant i 1950 Oscar for dokumentarfilmen Kon-Tiki.

I 2011 ble Heyerdahls arkiv oppført på Unescos register over verdensminner. Samlingen omfatter blant annet fotografier, dagbøker, private brev og ekspedisjonsplaner.

