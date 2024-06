Et samlet storting vil ha nytt barnehageforlik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alle partiene på Stortinget stiller seg bak.

– Det er over 20 år siden barnehageforliket, både barnehagesektoren og utfordringene den står i har forandret seg mye. Partiene vil bruke høsten til å jobbe sammen for avklaringer, med mål om at regjeringen legger fram en lovproposisjon våren 2025, skriver partiene i en samlet pressemelding.

Partene skal møtes igjen 27. august.

