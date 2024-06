Tre forfatterorganisasjoner går til sak mot Forleggerforeningen

Etter to år med dyp uenighet varsler Forfatterforeningen (DnF), Forfatterforbundet (FF) og Norske Barne- og Ungdomsforfattere (NBU) at de vil ta forlagenes bransjeorganisasjon Forleggerforeningen til retten, melder Bok356 og VG.

Forhandlingene har dreid seg om en ny såkalt normalkontrakt, altså standardkontrakten for utgivelse av bøker i Norge. Striden dreier seg blant annet om måten forlagene beregner godtgjørelse i det året bøkene har fastpris.

På grunn av heftefradraget, der forfatterne trekkes 15 prosent før det beregnes royalties for bøkene, mener forfatterne at det er urimelig at de kun får betalt 85 prosent for bøkene sine.

– Vi mener at når du først selger en bok, så skal forfatteren få en rimelig andel av det. Det er dette det handler om nå, og som vi ønsker å få prøvd rettslig, sier leder Eystein Hanssen i Forfatterforbundet til VG.

Det er litt vrient for forfattere å gå til streik, men de kan gå til retten, noe Forleggerforeningens leder Trine Skei Grande mener er trist. Hun synes normalkontrakten er en viktig del av det litterære systemet, og at den bør tas vare på.

– Vi er i en situasjon der forfatterne sier de får dårlig betalt. Forlagene har hatt massive nedskjæringer og har dårlige resultater, og vi ser at alle bokhandlerne har røde tall. Det er veldig krevende i boksektoren akkurat nå, sier hun.

