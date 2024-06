Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,5 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Styringsrenta blir som ventet holdt uendret på 4,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjefen torsdag formiddag.

Beslutningen er i samsvar med forhåndsvurderingene til et nær sagt samlet korps av økonomer og analytikere.

Styringsrenta til Norges Bank har ligget på 4,5 prosent siden desember. Det er markant høyere enn sentralbanken selv anslo da den kunngjorde den første av til sammen 14 renteøkninger høsten 2021.

Siden da har rentebanen blitt hevet flere ganger.

Det ligger ikke an til at styringsrenta blir satt på denne siden av nyttår, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Går det som vi nå tror, blir styringsrenten liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i forbindelse med at rentebeslutningen ble offentliggjort torsdag formiddag.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått, mens arbeidsledigheten har økt som ventet. På den annen side melder bedriftene i vårt regionale nettverk om bedre utsikter, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn Norges Bank tidligere har sett for seg.

– Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, men at det vil bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn tidligere anslått, heter det i begrunnelsen.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)