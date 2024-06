Mann siktet for flere bilbranner i Oslo løslatt

Lørdag 8. juni ble mannen i 20-årene varetektsfengslet i to uker. Oslo tingrett mente det var fare for både gjentakelse og bevisforspillelse.

Mannen anket kjennelsen og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett, til tross for at domstolen mente at han med skjellig grunn kan mistenkes for å stå bak bilbrannene.

Grunnen til at han er løslatt fra fengsel, er at lagmannsretten mener fengsling er uforsvarlig og uforholdsmessig. De begrunner det i den siktedes helsetilstand, skriver Nordre Aker Budstikke.

Politiadvokat Anne-Karine Veiding sier til avisen at mannen ble løslatt lørdag i forrige uke.

Politiet har ennå ikke avhørt mannen, men Veiding sier de begynner å danne seg et godt bilde av hva som skjedde.

