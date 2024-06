Hyttesalget øker markant – nøytral prisutvikling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det verste synes nå å ligge bak oss i hyttemarkedet, og særlig for sjøhyttene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han legger torsdag fram salgsstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår.

– For fjellhyttene og innlandshyttene har gjennomsnittprisene steget så langt i 2024, sier Lauridsen i en pressemelding.

Prisene for fritidsboliger falt med 0,6 prosent i første halvår 2024. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3.210.967 kroner.

Det ble det solgt 2600 hytter i Norge i første halvår – 8,7 prosent flere enn i samme periode i fjor.

– Både i kroner og prosent er det sjøhyttene som har hatt det største prisfallet. I 2022 målte vi gjennomsnittprisen for en sjøhytte til over 4 millioner. Nå ligger gjennomsnittsnivået for både fjellhytter og sjøhytter tilnærmet likt, sier Lauridsen.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3.498.164 kroner, opp 3,8 prosent fra 2023.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3.457.321 kroner, ned 7,8 prosent fra 2023.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1.903.051 kroner, opp 7,4 prosent fra 2023.

