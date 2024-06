Buss for bane i Oslo Øst i sommer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruter oppfordrer alle som reiser med disse linjene, om å beregne ekstra tid og sjekke reisealternativer.

– Dette blir buss for T-bane mellom Hasle/Løren og Vestli. Stengningen er delt i to faser, og reisende må være oppmerksomme på endringer i rutetilbudet for linje 4 og 5 gjennom sommeren, sier Øystein Dahl Johansen, pressetalsperson i Ruter, i en pressemelding.

Første fase fra 30. juni til 19. juli, mens andre fase gjelder fra 20. juli til 18. august.

