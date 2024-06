Bred koalisjon vil grunnlovfeste norsk språk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Representanter fra åtte partier på Stortinget foreslår en ny paragraf i Grunnloven:

– Norsk er det nasjonale hovedspråket i Norge. Bokmål og nynorsk er likestilte og likeverdige norske skriftspråk.

Alle partiene utenom Frp og Pasientfokus står bak forslaget.

– Det er viktig at norsk språk generelt får et grunnlovsvern. Norsk er utsatt for domenetap mot særlig engelsk, blant annet innenfor fagspråk og akademia, næringslivet og populærkulturen, sier Venstres Sveinung Rotevatn.

Noregs Mållag har jobbet lenge for dette og jubler over forslaget.

– En grunnlovsfesting vil gi likestillingen mellom nynorsk og bokmål en sterkere og tydeligere rettslig status, sier leder Peder Lofnes Hauge.

Han kaller fremleggelsen av forslaget historisk.

– At representanter fra nesten alle partier er med, gir oss håp og forventning om at vi endelig kan få nynorsken inn i den viktigste loven vår, sier han.

Grunnlovsforslaget skall voteres over i neste stortingsperiode.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)