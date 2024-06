Tidligere Oslo-ordfører Svenn Kristiansen er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Med dette vil vi lyse fred over Svenn Kristiansens minne, sa Oslos ordfører Anne Lindboe i onsdagens møte.

Deretter reiste bystyret seg opp og hedret Kristiansen med ett minutts stillhet, skriver Avisa Oslo.

Kristiansen gikk bort 9. juni 2024. Han ble 84 år gammel.

Han var utdannet pølsemaker og jobbet senere som lærer på Sogn videregående skole. Kristiansen hadde en rekke verv i Oslo bystyre og var varaordfører fra 1995 til 2007.

Da ordfører Per Ditlev-Simonsen (H) gikk av i august 2007, tok Kristiansen over vervet fram til oktober samme år, da Fabian Stang tok over.

Dødsannonsen sto i Aftenposten 15. juni. Der står det at Kristiansen bisettes 20. juni.