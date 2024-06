Høyre: En samlet kontrollkomité er kritisk til Fosen-håndtering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

11. juni kom kontroll- og konstitusjonskomiteen med sin innstilling til SVs forslag om en uavhengig granskning av saken. Det ble Ikke flertall for uavhengig granskning i Fosen-saken.

Men alle partiene i kontrollkomiteen ber regjeringen om å redegjøre for Stortinget om hvordan Fosen-saken blir fulgt opp.

– Kontrollkomiteen ber regjeringen ta lærdom av feilene og komme til Stortinget for å holde en redegjørelse. Det synes jeg er naturlig etter en sak som dette, sier komitéleder Frølich til NTB.

Forslaget og innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen skal onsdag opp i Stortinget.

SVs Audun Lysbakken sa i forrige uke at partiet vil vurdere om forslaget om gransking skal fremmes på nytt etter redegjørelsen.

Fosen-saken er en konflikt om to vindkraftverk på Fosen i Trøndelag og reindriftssamers rettigheter. 11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at konsesjonene for kraftverkene var i strid med samenes minoritetsvern som urfolk. Det siste halvåret er det oppnådd enighet mellom staten og reindriftsgruppene i saken.

