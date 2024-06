SSB: To av tre heltidsstudenter hadde betalt arbeid i 2022

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er vanlig at studenter i de nordiske landene har betalt arbeid ved siden av studiene. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at to av tre heltidsstudenter i Norge hadde betalt arbeid ved siden av studiene i 2022, enten periodevis eller gjennom hele semesteret.

Andelen studenter som jobber ved siden av er lavest i Sverige (46 prosent) og høyest på Island (76 prosent).

Jobb kan gi relevant arbeidserfaring, men også gå ut over tid til studier. Studenter som brukte ti timer eller mer på betalt arbeid i uken i 2016, brukte mindre tid på studier enn studenter som ikke jobbet i det hele tatt.

Norske heltidsstudenter brukte i snitt 33,4 timer i uken på studier og 9,7 timer på betalt arbeid i 2022. Heltidsstudenter i Danmark brukte mest tid på studier av de nordiske landene, med 36,8 timer i uken.

