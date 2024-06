Leteaksjonen etter Torjus Seland (7) i oktober: HRS har ikke funnet noe avgjørende for utfallet

Det kommer fram i evalueringen av leteaksjonen som satte sitt preg på Sørlandet i oktober i fjor.

Hovedredningssentralen peker blant annet på at det tok over en time før de ble varslet, at det var utfordringer med loggføringen, og at det var behov for bedre overvåking og evaluering av støttebehov på taktisk nivå. Samtidig er det klart at ingen enkeltfaktor ble avgjørende.

Vil ikke finne syndebukker

− Formålet med evalueringen har ikke vært å avdekke feil eller peke ut syndebukker. Vi har jobbet med å identifisere behov for endringer. Målet er å lære av erfaringene fra søket etter Torjus for å kunne forbedre responsen ved lignende hendelser i framtida, forteller avdelingsdirektør Kjetil Lussand ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Politiet ba HRS evaluere leteaksjonen kort tid etterpå. Flere frivillige skal blant annet ha uttrykt at de ikke fikk gå manngard i området der gutten ble funnet, skrev Fædrelandsvennen.

Torjus Seland ble borte mens han var på jakt med familien i Lindesnes kommune i Agder 15. oktober 2023. To dager senere ble han funnet omkommet. Leteaksjonen involverte rundt 300 profesjonelle frivillige og anslagsvis 1200–1500 uorganiserte frivillige. Det var på det meste fire helikoptre og åtte droner i lufta samtidig, i tillegg til to Bell-helikoptre fra Forsvaret.

Viktig å evaluere

− Store søk- og redningsaksjoner, slik som vi så disse oktoberdagene, er så sjeldne at personell i redningstjenesten kan gå gjennom en hel karriere uten å være med på en slik aksjon. Derfor er det spesielt viktig å ta ut læring fra slike hendelser, mener avdelingsdirektøren.

– Vi må anerkjenne og akseptere at alle ledd i denne tjenesten ikke alltid er like godt organisert, la han til.

Seland ble begravet i en fullsatt Lyngdal kirke 26. oktober 2023.

