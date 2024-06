Ekspertutvalg foreslår ny narko-lovgivning

Utvalget foreslår en ny lovbestemmelse i straffeloven som skal omfatte bruk, erverv og innehav av narkotika til eget bruk, fortalte utvalgsleder Hans-Petter Jahre da han la fram rapporten onsdag.

I mandatet utvalget fikk, var det tydelig at det fortsatt skal være straffbart med narkotikabruk, men at rusavhengige skal møtes med hjelp og ikke straff.

Utvalget foreslår at rusavhengige over 18 år normalt skal gis ubetinget påtaleunnlatelse eller straffutmålingsfrafall ved bruk av narkotika og erverv av narkotika til eget bruk.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

«Lite inngripende tiltak»

De foreslår at voksne som ikke er rusavhengige, skal møtes med bot, og at de som er under 18 år, skal få betinget påtaleunnlatelse med krav om å møte hos den kommunale rådgivende enheten for russaker.

Utvalget har også sett på endringer som skal gi politiet virkemidler til å avdekke og sikre bevis for narkotikabesittelse.

– Kroppslig undersøkelse er virkemidler som peker seg ut. Det har man hjemmel for i dag. Her mener vi at man må kunne ta i bruk spyttprøver, sa utvalgsleder Jahre.

Han påpekte at dette er lite inngripende og sikkert i bruk. I dag brukes det blodprøver eller urinprøver.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Definere rusavhengighet

Et spørsmål utvalget ikke har klart å svare på, er hvordan man i loven skal definere rusavhengighet.

– Vi ser det slik at det rett og slett ikke er mulig å gi et presist og tydelig, rettslig innhold i en lovbestemmelse, slik mandatet ber oss om. Rusavhengighet er et alt for komplekst fenomen til at det kan gjøres så enkelt.

Utvalget har derfor landet på at begrepet i strafferettslig sammenheng må bero på skjønn og gjeldende normer i samfunnet.

Eventuelle medisinske diagnoser, rus- og behandlingshistorikk, type stoff, funksjonsevne, straffehistorikk og livssituasjon er blant faktorene som bør være sentrale for den vurderingen, mener utvalget.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)