Reglene om familieinnvandring til Norge foreslås strammet inn

Endringene skal blant annet hindre at det gis familiegjenforening med enslige, mindreårige barn i Norge når dette ikke er til barnets beste, skriver regjeringen på sine nettsider.

– Foreldre som ikke kan gi forsvarlig omsorg eller som utgjør en trussel mot egne barn, bør ikke få familiegjenforening i Norge. Ved å klargjøre dette i utlendingsloven vil jeg sikre at praksis ivaretar disse sårbare barnas behov for en trygg og god oppvekst her i landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Barnets beste er allerede et grunnleggende hensyn i alle saker som involverer barn, men praksis kan tyde på at det legges for lite vekt på barnets beste i saker der dette hensynet kan føre til avslag, skriver regjeringen.

