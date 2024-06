Norge deltar på Nato-øvelse i Østersjøen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Østersjøen er et viktig område for Nato, og gjennom en slik øvelse blir man kjent med nasjonene rundt Østersjøen og med spesielle forhold for dette området. Det er dessuten en svært god anledning til å øve sammen med svenske og finske styrker – nå som fullverdige Nato-medlemmer, sier sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Minerydderen KNM Hinnøy, korvettene KNM Storm og KNM Gnist, logistikkfartøyet KNM Magnus Lagabøte, Marinens Logistikkommando og operatører fra Minedykkerkommandoen deltar.

I tillegg deltar minerydderen KNM Måløy i regi av Natos minerydderstyrke.

Øvelsen startet 7. juni og varer til 20. juni.

Les også: Bruker «gummistrikk-plan» mot Russland: – Vi er smartere nå

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen