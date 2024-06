Boligbrann i Halden – to personer siktet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– To personer er siktet og skal etter planen avhøres i formiddag, sier politiadvokat Alf Minothi til NTB. De to ble pågrepet i ettiden natt til mandag.

Søndag kveld ble det opplyst at det var åpne flammer på stedet, men ved 23-tiden skrev brannvesenet at de hadde kontroll.

En halvtimes tid senere hadde brannen begynt å blusse opp igjen, og brannvesenet opplyste at det vare fare for at huset kunne rase.

– 25 personer er evakuert fra området, sa operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB klokken 2.30 natt til mandag.

De evakuerte er tatt hånd om av kommunen. Boligen er ifølge politiet totalskadd.

