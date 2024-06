Haglstorm kan ha ødelagt 700 tonn epler i Svelvik – får nasjonale konsekvenser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mellom 600 og 700 tonn med epler kan ha fått så store skader at det ikke kan selges når de blir modne, skriver Svelviksposten.

Det var under et forrykende uvær på onsdag at en haglskur på bare noen få minutter gikk hardt utover eplene og plommene hos fruktdyrkerne i området mellom Sande og Svelvik. Iskulene etterlot seg dype søkk og hakk i frukten. På samme tid var også nærmere tusen lyn i området.

– Omfanget av skadene er ikke klart ennå, men jeg er veldig bekymret for hvordan det har gått med dem som i hovedsak baserer gårdsdriften på epleproduksjon, sier styremedlem Linda Berg i Sande og Strømm landbrukslag.

Jordbrukssjef i Drammen kommune Ivaylo Ivanov sier til avisen at det er kommet melding fra fem produsenter, men at han venter skader hos sju.

– Slik det ser ut nå, blir det i beste fall bare pressepler denne høsten. Det vil si at de bare kan brukes til juice og sylting, sier Berg.