Mistenker blind vold etter at mann ble slått ned ved Nybrua i Oslo

Fornærmede, mann i 40 årene, er kjørt legevakten med ambulanse. Han hadde flere utslåtte tenner. Patruljen fant flere tenner på bakken, forteller operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt.

– Vi har pågrepet en mann i 30-årene, en rumensk borger. Det ser for oss ut til at han bare har gått bort til mannen og slått ham fire-fem ganger i ansiktet, helt uten foranledning. Vitneopplysninger tilsier at hendelsen fremstår helt uprovosert, sier Sannes til NTB.

Et av vitnene fulgte med på den mistenkte fram til politiet kom til stedet, noe som gjorde at mannen ble raskt pågrepet.

