Derfor rister toget: – Går ikke an å jobbe, sove eller lese

– Det er viden kjent for pendlere at toget rister på den strekningen. Det er ikke tvil om at det er ganske ubehagelig når toget rister som verst i tunnelen. Da går det ikke an å jobbe, slappe av eller sove. Bare å lese på mobilen er vanskelig mens ristingen pågår, sier leder av Pendlerforeningen Indre Østfold, Ronny Aukrust til Dagsavisen.

Se videosnutt:

Toget rister i Blixtunnelen (Dagsavisen)

Vi skal nærmere bestemt gjennom Blixtunnelen på Follobanen mellom Oslo og Ski. Blixtunnelen er Norges og Nordens lengste jernbanetunnel, ifølge Store Norske Leksikon, og er oppkalt etter arkitekt Peter Andreas Blix, som var arkitekt ved jernbanene og tegnet stasjonsbygninger til Østfoldbanen, deriblant Bekkelaget stasjon.

Ronny Aukrust er leder av Pendlerforeningen Indre Østfold. Han beskriver turbulensen i Blixtunnelen på Follobanen som ubehagelig og er klar på at tog som rister ikke gir særlig gode arbeidsforhold for en jobbpendler. (Privat)

Etter offisiell åpning i desember 2022, bidro tunnelen til å redusere reisetiden mellom hovedstaden og forstaden. Men den har også påført pendlerne mye frustrasjon, blant annet på grunn av til tider heftig turbulens.

– Det føles nesten som om toget er i ferd med å spore av, beskriver Aukrust videre.

Dette er forklaringen

Etter åpningen har tunnelen vært stengt i lange perioder på grunn av behov for oppgradering. Det har tidligere blitt trøbbel ved at vann som drypper fra taket har gitt strømbrudd og dermed forsinkelser.

Men nede på bakkeplan kreves det altså utbedringer for å få togene til å slutte å riste. Turbulensen har nemlig sin forklaring.

– På noen avganger gjennom Blixtunnelen er det kombinasjonen av at noen togsett ikke har godt nok slipte hjul og at sporet er blitt litt smalere, som er årsaken til dette. Selv om ristingen kan oppleves som litt ubehagelig, er det ingen sikkerhetsrisiko knyttet til å reise med tog gjennom Blixtunnelen, opplyser presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Tog R22 til Oslo S kommer ut av Blixtunnelen i fjor senvinter. (Alf Simensen/NTB)

Til glede for pendlerne, og trolig arbeidsgiverne, er det imidlertid et lys i enden av den over 20 kilometer lange tunnelen.

– Når togselskapet får justert hjulene, og vi sporbredden, har vi tro på at problemet vil være løst. Vibrasjoner av denne typen har vi også hatt når vi har åpnet nye strekninger, for eksempel i Holmestrandporten for noen år siden, forteller Kirkhusmo.

Selv om Blixtunnelen bare er halvannet år gammel, har det sin logiske forklaring at «sporet er blitt litt smalere».

– Blixtunnelen er bygget for å kunne justere sporbredden. I forbindelse med at vi nå skifter strømlinene i tunnelen, så justerer vår leverandør også bredden på sporet. Dette arbeidet er nå utført i det tunnelløpet som er stengt, og vil bli gjennomført i det andre tunnelløpet til høsten, forteller Kirkhusmo.

Dette er planen

Utskifting av strømliner gjøres for å hindre nye strømbrudd. Som Jernbanedirektoratet opplyser på sitt nettsted, får togene i Blixtunnelen i dag strøm fra aluminiumsliner i tunneltaket.

Da det i fjor ble oppdaget at det enkelte steder dryppet alkalisk vann fra tunneltaket og ned på strømledningene, slik at det ble strømbrudd og togstans, har Bane Nor besluttet å erstatte aluminiumslinene med kobberledninger.

Denne jobben startet i midten av april og skal etter planen være i mål i midten av juli. I august vil den samme jobben starte i det nå stengte tunnelløpet, og planen er å fullføre arbeidet mot slutten av året, før ruteplanen for neste år skal legges, har Bane Nors prosjektdirektør Martin Rosenlund tidligere opplyst, ifølge Jernbanedirektoratet.

Overfor samme kilde understreket Rosenlund at vannet som drypper ikke utgjør noen fare for de reisende, men at det kan ramme togtrafikken.

Justering av sporbredden, for å stoppe den plagsomme turbulensen, gjøres i samme anleggsperioder som de øvrige oppgraderingene.

Lykkelig pendlertalsmann

Enn så lenge må pendlerne smøre seg med tålmodighet, som de jo etter hvert er kjent for.

– Graden av turbulens er litt avhengig av hvor man sitter på toget samt at det er litt forskjell på de ulike togsettene. Dessuten er det spesielt ubehagelig over en viss hastighet, beskriver Aukrust i pendlerforeningen, og påpeker:

– Tunnelen ble vel stengt mer eller mindre i det den åpnet, og åpnet for fullt først i fjor vår. Ristingen har pågått siden da.

Pendlerlivet på toget har lysere tider i sikte, konstaterer Ronny Aukrust, som er leder av Pendlerforeningen Indre Østfold. Her er han fotografert ved en tidligere anledning. (Tomm Pentz Pedersen)

Nå er han bare glad for at det er håp om bedre tider.

– Vi har vært i kontakt med Bane Nor om dette, og hadde senest et møte med styreleder nå i april. De har en plan for å rette opp, arbeidet pågår og vi gleder oss til turbulensen er borte. Det er godt at de tar tak i det, slutter Aukrust.

