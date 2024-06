SSB venter rentekutt i løpet av året

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Lavere inflasjon hos våre handelspartnere vil føre til at inflasjonen her hjemme fortsetter å falle. Reduserte renter internasjonalt bidrar også til at styringsrenta etter hvert kuttes i Norge, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå.

I desember 2023 satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5 prosent – og der ligger den fremdeles. I prognosene er det lagt til grunn at den kuttes mot slutten av året – i tråd med det mange økonomer har spådd den siste tida.

Pengemarkedsrenta ventes å falle fra 4,7 prosent så langt i år til 4 prosent i 2025, anslår SSB. Deretter vil den falle videre ned til 3,5 prosent i 2026, heter det i prognosene.