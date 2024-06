Mann tiltalt for å ha slått ned 63-åring i Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er tatt ut tiltale for en kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse, opplyser politiadvokat Camilla Moe i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Mannen må møte i retten 25. juni, og dom i saken er ventet tidlig i juli. Mannen har erkjent straffskyld og gitt uttrykk for at han er veldig lei seg for det han gjorde. Fredag ble mannen fengslet i ytterligere elleve dager fram til rettssaken.

Voldshendelsen det er snakk om, skjedde natt til 18. mai i Bergen. En 63 år gammel mann ble slått ned på åpen gate da han grep inn for å forhindre en voldsepisode fra å eskalere. Han ble lagt inn på sykehus etter hendelsen, men utskrevet halvannet døgn senere.

En video av voldshendelsen vakte sterke reaksjoner og ble spredt i både aviser og sosiale medier.