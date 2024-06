Henrik Asheim ønsker gjenvalg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kan bekrefte at jeg ønsker gjenvalg til Stortinget og stiller meg til disposisjon for nominasjonskomiteen til Akershus Høyre, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim til VG.

Dermed kan Høyre-nestlederen og bærumsmannen trolig gå inn i sin fjerde periode som folkevalgt på Stortinget for Akershus. Nyheten kommer ikke som noen overraskelse.

– Jeg tok jo en runde med kjæresten, for sikkerhets skyld, men han var klar på at det er mitt valg og at han vil støtte det uansett.

Høyre har i dag to nestledere, Asheim er første nestleder og Tina Bru som den andre. Bru, som også har vært stortingsrepresentant siden 2013, varslet tidligere i år at hun ikke tar gjenvalg på Stortinget.

Les også: Vil skape «de lavtlønnedes» parti

Les også: Ap hardt ut mot MDG-forslag: – Arbeid er givende og viktig (+)

Les også: Noen få stikker av med mye av Navs pott (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen