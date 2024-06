Frp ber Stortinget gi politiet lov til å bære våpen

Frp-leder Sylvi Listhaug og leder av justiskomiteen, Helge André Njåstad, ber samtidig regjeringen om å gi politiet anledning til midlertidig bevæpning inntil generell bevæpning er på plass.

De begrunner forslaget med at det den siste tiden har vært flere alvorlige hendelser, og at de mener kriminalitetsutviklingen i Norge «løper løpsk».

– Inntil dette forslaget er behandlet i Stortinget, er det etter de siste månedenes mange alvorlige hendelser viktig å gi politiet de virkemidlene de trenger for å sikre både samfunnets og egen trygghet, sier Njåstad.

Han viser til at politiet selv har advart om at svenske kriminelle nettverk er etablert i alle norske politidistrikt.

Flere politikere har denne uken tatt til orde for generell bevæpning av politiet. Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland sa denne uken at han skal jobbe for at partiet hans sier ja til dette.

KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse ønsker også en kursendring i eget parti og varsler at hun skal ta opp diskusjonen i partiet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier på sin side at regjeringen ikke er klar for å innføre generell politibevæpning ennå, mens partifelle Sandra Borch mener det er på tide å ta en ny debatt om temaet.

