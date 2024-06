Kontrollkomiteen bestemmer seg i bonussaken neste uke

– Kontrollkomiteen møttes klokken 14, men har ikke bestemt om de vil stille spørsmål til næringsministeren eller hvilke spørsmål de eventuelt vil stille. Det blir avgjort i et møte neste uke. Partiene trengte mer tid, sier MDGs Lan Marie Berg til E24 tirsdag.

Tirsdag formiddag ble det klart at SV og Rødt vil ta saken om lederlønninger i statseide bedrifter til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. De vil granske hvordan regjeringen har fulgt opp retningslinjene for moderasjon i lederlønninger og bonuser.

Høyres Svein Harberg, andre nestleder i Kontrollkomiteen, skriver i en tekstmelding til E24 at forslagene kom for sent til at de kunne behandles i dag.

Bakgrunnen for saken er at våpenprodusentene Kongsberg Gruppen og Nammo har trosset regjeringens nye retningslinjer om bonuskutt, mens børsgiganter som Equinor og Telenor har økt fastlønnen for ledere for å kompensere for lavere bonus.

MDG, Frp og Venstre er positive til at komiteen stiller spørsmål om saken til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap). Høyre er på sin side skeptiske til at saken hører hjemme i kontrollkomiteen, og mener regjeringen så langt ikke har brutt noen vedtak fra Stortinget.

Fire av de elleve medlemmene i komiteen må støtte forslaget, dersom det skal åpnes undersøkelser eller bli kontrollsak.

