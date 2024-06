Fire personer til sykehus etter boligbrann i Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet fikk melding om brannen i Bjørnsons gate på Kronstad i Bergen klokken 6.50.

– Evakuering pågår, svart og tykk røyk fra vinduene i 2. etasje. Røykdykkere har gått inn i bygget, skrev Vest politidistrikt.

Rett over klokken 7 meldte politiet at brannen var under kontroll.

Fire personer som befant seg i leiligheten, ble sendt til Haukeland universitetssjukehus. Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen opplyste til NTB rett før klokken 8 at de fire var våkne og bevisste, men at de sannsynligvis har pustet inn en del røyk og skal undersøkes for dette.

– Det er for tidlig å si noe om årsak, vi har foreløpig ikke fått kommet oss inn og gjort noen undersøkelser, sier operasjonslederen.

Brannen har ført til store materielle skader på grunn av mye røyk og vannskader.

– Det er sikkert ikke alle som kan flytte tilbake, sier Dahl-Michelsen.

Bybanen står stille som følge av nødetatenes innsats på stedet, og det jobbes med å rydde stedet slik at den kan gå igjen, opplyser politiet. Politiet opplyser at det vil bli redusert fremkommelighet for biltrafikk og manuell dirigering på stedet en stund til.

